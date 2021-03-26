РФ является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником: 47 стран ООН выступили с совместным заявлением

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. 47 стран через свои постоянные представительства при ООН выступили с совместным заявлением по случаю седьмой годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 68/262 “Территориальная целостность Украины”. Об этом сообщили в МИД Украины, передает УНН.

Цитата

“Семь лет назад, 27 марта 2014 года, Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов государств-членов ООН приняла резолюцию 68/262 „Территориальная целостность Украины“. Этой резолюцией международное сообщество подтвердила, четко и во весь голос, свою полную преданность суверенитета, политической независимости, единства и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Несмотря на четкие требования Генеральной Ассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма. Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове.

Эти действия Российской Федерации, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Украины, злоупотребления и нарушения ею прав человека лиц, принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам на полуострове и всех остальных, кто выступает против российской оккупации, побудили Генеральную Ассамблею одобрить резолюции 71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192 „Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина“ и 73/194, 74/17, 75/29 „Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей“. В этих резолюциях Генеральная Ассамблея осудила временную оккупацию Крыма и призвала Российскую Федерацию как государство-оккупанта выполнять все свои обязательства в соответствии с действующим международного права”, — говорится в сообщении.

Детали

В МИД добавили, что действия России вызвали беспокойство во всем мире: “они противоречат международному праву, включая Уставом ООН, а также идут вразрез с Хельсинкским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в области прав человека. Попытки России узаконить попытку аннексии Крыма не является и не будут признаны”.

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В МИД также решительно осудили продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что это свидетельствует о пренебрежении Россией ее обязательствами, взятыми согласно минского договоренностями. “Мы подтверждаем свою поддержку усилий Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минских договоренностей и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником”, — добавляется в совместном заявлении.

“В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию нею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму”, — резюмировали в сообщении.

Дополнительно

К заявлению присоединились представители постоянных представительств при ООН следующих стран: Австралии, Австрии, Албании, Бельгии, Греции, Грузии, Дании, Эстонской Республики, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Канады, Княжества Лихтенштейн, Княжества Монако, Нидерландов, Коста Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Люксембурга, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Республики Болгария, Республики Кипр, Республики Мальта, Республики Маршалловы острова, Республики Молдова, Республики Северная Македония, Республики Польша, Республики Словения, Республики Хорватия, Румынии, Словакии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Турции, Украины, Федеративные Штаты Микронезии, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехии, Черногории, Швеции и Японии.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский накануне издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года “О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя”.

Стратегия определяет приоритеты для государства по защите прав и свобод человека, нарушенных вследствие временной оккупации Крымского полуострова, а также основные направления соответствующей экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной, оборонной и безопасности.

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