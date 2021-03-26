РФ є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником: 47 країн ООН виступили з спільною заявою

Цитата

“Сім років тому, 27 березня 2014 року, Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів держав-членів ООН схвалила резолюцію 68/262 „Територіальна цілісність України“. Цією резолюцією міжнародна спільнота підтвердила, чітко та на повний голос, свою повну відданість суверенітету, політичній незалежності, єдності та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Незважаючи на чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення та зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові.

Ці дії Російської Федерації, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України, зловживання і порушення нею прав людини осіб, що належать до етнічних та релігійних меншин на півострові та всіх інших, хто виступає проти російської окупації, спонукали Генеральну Асамблею схвалити резолюції 71/205, 72/190, 73/263, 74/168, 75/192 „Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна“ та 73/194, 74/17, 75/29 „Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів“. У цих резолюціях Генеральна Асамблея засудила тимчасову окупацію Криму та закликала Російську Федерацію як державу-окупанта виконувати всі свої зобов’язання відповідно до чинного міжнародного права”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У МЗС додали, що дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі: “вони суперечать міжнародному праву, включно зі Статутом ООН, а також йдуть врозріз з Гельсінським заключним актом, міжнародним гуманітарним правом і правом у галузі прав людини. Намагання Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані”.

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У МЗС також рішуче засудили продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей. У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що це свідчить про нехтування Росією її зобов’язаннями, взятими згідно з Мінськими домовленостями. “Ми підтверджуємо свою підтримку зусиль Нормандського формату та тверду відданість мирному вирішенню конфлікту на сході України, відповідно до Мінських домовленостей та з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником”, — додається у повідомленні.

“У черговий раз ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму. Ми вітаємо в принциповому плані ініціативу України щодо створення Міжнародної кримської платформи для консолідації зусиль світової спільноти щодо Криму”, — резюмували у повідомленні.

Додатково

До заяви долучились представники постійних представництв при ООН наступних країн: Австралії, Австрії, Албанії, Бельгії, Греції, Грузії, Данії, Естонської Республіки, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Канади, Князівства Ліхтенштейн, Князівства Монако, Королівства Нідерландів, Коста Рики, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Люксембургу, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Республіки Болгарія, Республіки Кіпр, Республіки Мальта, Республіки Маршаллові острови, Республіки Молдова, Республіки Північна Македонія, Республіки Польща, Республіки Словенія, Республіки Хорватія, Румунії, Словацької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, США, Туреччини, України, Федеративних Штатів Мікронезії, Фінляндії, Франції, ФРН, Чеської Республіки, Чорногорії, Швеції та Японії.

Що було раніше

Президент України Володимир Зеленський напередодні видав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року “Про Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя”.

Стратегія визначає пріоритети для держави щодо захисту прав і свобод людини, порушених внаслідок тимчасової окупації Кримського півострова, а також головні напрямки відповідної економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної, оборонної та безпекової політики.