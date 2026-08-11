рф вновь обжаловала в CAS санкции World Athletics из-за отстранения спортсменов
Киев • УНН
Федерация лёгкой атлетики рф подала новый иск в CAS, оспаривая санкции World Athletics. Ограничения, введённые из-за вторжения в Украину, препятствуют участию спортсменов в международных соревнованиях.
Федерация лёгкой атлетики России подала новый иск в Спортивный арбитражный суд, оспаривая санкции Всемирной легкоатлетической ассоциации World Athletics. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
В понедельник российская федерация заявила, что ограничения якобы нарушают её права и мешают полноценно представлять российских спортсменов на международном уровне.
Российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований под эгидой World Athletics после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Организация неоднократно продлевала санкции против российских и белорусских спортсменов.
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В Российской федерации лёгкой атлетики заявили, что санкции также лишили федерацию возможности участвовать в заседаниях совета и голосованиях World Athletics, а российским специалистам помешали принимать участие в тренерских конференциях и программах профессионального развития.
Санкции против российской лёгкой атлетики являются беспрецедентными. Ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с такими строгими ограничениями
В World Athletics заявили, что будут защищать свою позицию в суде.
Как мы уже заявляли ранее в связи с запросом Федерации лёгкой атлетики России об арбитраже в CAS, мы будем решительно защищать свою позицию
Новая апелляция стала продолжением юридической борьбы России. 9 июля Федерация лёгкой атлетики России отдельно оспорила решение World Athletics о продлении отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
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