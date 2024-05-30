Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
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Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробностиЭксклюзив
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошелькиЭксклюзив
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
рф вероятно будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота для размещения вблизи приграничья Харьковщины
Как сообщил спикер ОСУВ" Хортица " Назар Волошин, враг не оставляет попыток наращивать свою группировку войск на том направлении по линии – это Стрелеча - Липцы и как раз возле города Волчанск, путем переброски дополнительных бригад с других направлений и полигонов.
Враг планирует усиливать милитаризацию школьников на оккупированных территориях - Центр сопротивления
российские оккупанты планируют усилить милитаризацию школьников на оккупированных украинских территориях, введя с 1 сентября обязательные предметы военной подготовки, такие как тактическая медицина, обращение с оружием и беспилотными летательными аппаратами.
БЭБ пришло с обысками на Одесскую таможню по делу о "сером" экспорте зерна - источник
Детективы БЭБ проводят следственные действия в помещении самой таможни, а также на таможенных постах и изымают документацию. Как отмечают источники, нескольким лицам вручены подозрения по делу «серого» экспорта.
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
Шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения AWACS ASC 890 в тандеме с истребителями F16 значительно усилит возможности противовоздушной обороны Украины, обнаруживая российские ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты на больших расстояниях.
Европейские службы безопасности считают, что серия пожаров и атак на инфраструктуру связана с россией
Европейские службы безопасности подозревают россию в организации поджогов и диверсионных атак на объекты инфраструктуры по всей Европе в попытке дестабилизировать ситуацию на континенте.
Для Харьковщины упростили процедуру для строительства артезианских скважин в больницах-Шмыгаль
Правительство упростило бюрократические процедуры строительства артезианских скважин в медицинских учреждениях Харьковской области для обеспечения больниц водой.
Готовили диверсии по приказу рф: в Польше задержали двух белорусов и поляка
Два белоруса и поляк были арестованы в Польше за подготовку диверсии по заданию российской разведки. Они планировали поджигать торговые центры, рестораны и склады.
На службу в ВСУ поступило уже более 770 осужденных - Генпрокуратура
Более 770 осужденных уже вступили в ряды Вооруженных Сил Украины после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Суды рассмотрели более 2400 таких ходатайств и удовлетворили более 1800 из них.
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
В конце апреля НАБУ объявило о разоблачении схемы якобы завладения землями НААН, в рамках которой объявили о подозрении экс-министру агрополитики Николаю Сольскому. УНН пообщался с одним из инициаторов этого дела.
В Иране начали регистрацию кандидатов на досрочные выборы президента
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиде объявил о начале регистрации кандидатов на досрочных президентских выборах после смерти действующего президента Ибрагима Раиси.