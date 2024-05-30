рф вероятно будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота для размещения вблизи приграничья Харьковщины

Есть вероятная информация, что россияне будут привлекать подразделения Тихоокеанского флота российской федерации, которые будут размещены вблизи приграничья Харьковщины. Об этом рассказал спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Враг не оставляет попыток наращивать свою группировку войск на том направлении по линии – это стрелялка - Липцы и как раз возле города Волчанск, путем переброски дополнительных бригад с других направлений и полигонов. Конечно враг пытается поддержать активные штурмовые действия тем, чтобы маневрировать резервами, в частности перемещать свои подразделения с других направлений, а также усиливать их с 44-го и 11-го армейских корпусов - рассказал Волошин.

Однако, по его словам, этих сил врагу недостаточно для проведения полномасштабного наступления и прорыва украинской обороны.

Есть вероятная информация, что также он (враг – ред.) будет привлекать подразделения Тихоокеанского флота российской федерации, которое будет размещено вблизи приграничья - сказал Волошин.

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