рф ймовірно буде залучати підрозділи тихоокеанського флоту для розміщення поблизу прикордоння Харківщини
Київ • УНН
Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, ворог не полишає спроб нарощувати своє угрупування військ на тому напрямку по лінії – це Стрілеча - Липці та як раз біля міста Вовчанськ, шляхом перекидання додаткових бригад з інших напрямків та полігонів.
Є імовірна інформація, що росіяни залучатимуть підрозділи тихоокеанського флоту російської федерації, які будуть розміщені поблизу прикордоння Харківщини. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ворог не полишає спроб нарощувати своє угрупування військ на тому напрямку по лінії – це Стрілеча - Липці та як раз біля міста Вовчанськ, шляхом перекидання додаткових бригад з інших напрямків та полігонів. Звісно ворог намагається підтримати активні штурмові дії тим, щоб маневрувати резервами, зокрема переміщувати свої підрозділи з інших напрямків, а також підсилювати їх з 44-го та 11-го армійських корпусів
Однак, за його словами, цих сил ворогу не достатньо для проведення повномасштабного наступу та прориву української оборони.
Є імовірна інформація, що також він (ворог – ред.) залучатиме підрозділи тихоокеанського флоту російської федерації, яке буде розміщене поблизу прикордоння
За останній час відбулося одне бойове зіткнення у районі Стариці, ЗСУ позиції не втратили - ОТУВ "Харків"30.05.24, 12:42 • 17942 перегляди