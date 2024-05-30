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рф ймовірно буде залучати підрозділи тихоокеанського флоту для розміщення поблизу прикордоння Харківщини

рф ймовірно буде залучати підрозділи тихоокеанського флоту для розміщення поблизу прикордоння Харківщини

Київ • УНН

 • 27502 перегляди

Як повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, ворог не полишає спроб нарощувати своє угрупування військ на тому напрямку по лінії – це Стрілеча - Липці та як раз біля міста Вовчанськ, шляхом перекидання додаткових бригад з інших напрямків та полігонів.

Є імовірна інформація, що росіяни залучатимуть підрозділи тихоокеанського флоту російської федерації, які будуть розміщені поблизу прикордоння Харківщини. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог не полишає спроб нарощувати своє угрупування військ на тому напрямку по лінії – це Стрілеча - Липці та як раз  біля міста Вовчанськ, шляхом перекидання додаткових бригад з інших напрямків та полігонів. Звісно ворог намагається підтримати активні штурмові дії тим, щоб маневрувати резервами, зокрема переміщувати свої підрозділи з інших напрямків, а також підсилювати їх з 44-го та 11-го армійських корпусів 

- розповів Волошин.

Однак, за його словами,  цих сил ворогу не достатньо для проведення повномасштабного наступу та прориву української оборони.

Є імовірна інформація, що також він (ворог – ред.) залучатиме підрозділи тихоокеанського флоту російської федерації, яке буде розміщене поблизу прикордоння 

- сказав Волошин.

За останній час відбулося одне бойове зіткнення у районі Стариці, ЗСУ позиції не втратили - ОТУВ "Харків"30.05.24, 12:42 • 17942 перегляди

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