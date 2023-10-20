рф ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге: погиб мужчина

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"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии", - сообщил председатель ОВА.

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Кроме того, по словам Лысака, из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже укротили. Все последствия уточняются.

Напомним

В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар.