рф ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге: погиб мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Армия рф нанесла удар ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, погиб 60-летний мужчина, передает УНН.
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"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии", - сообщил председатель ОВА.
Добавим
Кроме того, по словам Лысака, из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже укротили. Все последствия уточняются.
Напомним
В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар.