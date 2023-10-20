рф вдарила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі: загинув чоловік

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"Черговий теракт російської армії проти мирних людей. Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані", - повідомив голова ОВА.

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Крім того, за словами Лисака, через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.

Нагадаємо

Внаслідок чергового обстрілу Херсона з боку російських окупаційних військ у Корабельному районі виникла пожежа.