рф тиражирует "новость" об обвинении Зеленского в угрозе безопасности секретной базы с иностранцами в Одессе

рф распространяет фейк относительно Зеленского, который поставил под удар секретную базу с иностранцами в Одессе. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

В сети распространяется информация, что Зеленский поставил под удар секретную базу с иностранцами в Одессе.

Британский аналитик Александр Меркурис в своем интервью российскому пропагандистскому изданию утверждает, что рф совершила нападение на секретную базу в Одессе во время визита президента Зеленского. россияне утверждают, что там украинские офицеры "учили" управлять морскими дронами иностранцы.

Однако источник этой информации, Александр Меркурис, является главным редактором издания The Duran, которое считается ненадежным по данным Media Bias/Fact Check. Кроме того, по информации, Меркурис неоднократно распространял российские и пророссийские нарративы, пишучи для российских пропагандистских медиа.

Добавим

Оккупанты уже ранее распространяли фейки о морских дронах на вооружении Украины, утверждая, что они используются для переговоров с москвой.

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