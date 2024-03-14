рф распространяет фейк о присутствии иностранных наблюдателей на "выборах" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

российские пропагандистские СМИ распространяют информацию о присутствии иностранных наблюдателей на "выборах" президента рф. Однако правда является совсем другой.

Никакая авторитетная международная организация не делегирует своих наблюдателей на эти псевдовыборы. Вместо этого, "экспертами" выступают лица, которые имеют сильную связь с кремлевской пропагандой и даже иностранное гражданство.

Напомним

"Выборы" в рф, которые также проводятся на временно оккупированных территориях Украины, являются лишь имитацией демократического процесса. Эти псевдовыборы не имеют никакого отношения к реальному волеизъявлению народа.

На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС