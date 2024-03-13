На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное голосование на "выборах" среди российских бюджетников - ЦНС

На оккупированных территориях Украины продолжается досрочное "голосование" среди приезжих россиян в рамках фейковых выборов президента рф. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что голосование среди оккупантов продолжалось с конца февраля до 9 марта, уже за первые дни "проголосовало" 30%. Российские военные не скрывали, что "голосовали" символически и просто расписывались за себя и других.

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Сейчас продолжается голосование среди российских гастролеров, которые приехали на ВОТ работать в администрациях, школах и больницах. Речь идет о 100 тысячах россиян. Именно их бюллетени станут основной для имитации высокой явки и будут демонстрироваться в российских видеосюжетах - заявили в Сопротивлении.

Центр национального сопротивления призывает украинцев игнорировать "выборы" и сообщать о членах "избирательных комиссий" в своего чат-бота.

Напомним

Как отмечают в Центре национального сопротивления, кремль надеется на 30% явку на оккупированных украинских территориях на фейковых выборах президента России, но для общественности россияне будут "рисовать" более 70%.