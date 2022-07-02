рф и беларусь хотят лишить членства в международных спортивных федерациях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. россию и беларусь хотят лишить права транслировать международные спортивные события. Заявление с подобными требованиями подписали 33 страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра спорта и туризма Польши Камила Бортничука.
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"Требуем отобрать членство у российских и белорусских спортивных организаций в международных федерациях, лишить представителей этих стран участвовать на руководящих должностях международных федераций, а также лишить прав на трансляции международных спортивных событий в россии", - цитирует слова Бортничука официальный сайт министерства спорта и туризма Польши.
Детали
Бортничук отметил, что 33 министра спорта подписались под требованием прекратить трансляции в этих странах из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.
Как известно, с началом полномасштабного вторжения рф и беларусь получили ряд санкций от международных спортивных федераций и организаций. Спортсменов и команды из этих стран получили ограничение выступлений на международных турнирах.
По словам Бортничука, санкций, которые ввели против этих стран недостаточно. По мнению польского министра, теперь международные федерации должны лишить россию и беларусь членства, поскольку война в Украине продолжается.
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