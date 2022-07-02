рф та білорусь хочуть позбавити членства у міжнародних спортивних федераціях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. росію та білорусь хочуть позбавити права транслювати міжнародні спортивні події. Заяву з такими вимогами підписали 33 країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра спорту і туризму Польщі Каміла Бортнічука.
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"Вимагаємо відібрати членство у російських та білоруських спортивних організацій у міжнародних федераціях, позбавити представників цих країн брати участь займати керівні посади міжнародних федерацій, а також позбавити прав на трансляції міжнародних спортивних подій в росії", - цитує слова Бортнічука офіційний сайт міністерства спорту та туризму Польщі.
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Бортнічук, зазначив, що 33 міністра спорту підписалися під вимогою припинити трансляції у цих країнах через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Як відомо, з початком повномасштабного вторгнення рф та білорусь отримали низку санкцій від міжнародних спортивних федерацій та організацій. Спортсменів та команди з цих країн отримали обмеження щодо виступів на міжнародних турнірах.
За словами Бортнічука, санкцій, які ввели проти цих країн є недостатньо. На думку польського міністра, тепер міжнародні федерації мають позбавити росію та білорусь членства, оскільки війна в Україні продовжується.
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