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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Тенісистів з росії та білорусі виключили з турніру ITF у Латвії

Тенісистів з росії та білорусі виключили з турніру ITF у Латвії

Київ • УНН

 • 136941 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Російських та білоруських тенісистів викреслили зі списку учасників турнірів ITF, що відбудеться у липні в Латвії. Про це повідомив у Twitter журналіст Яннік Шнайдер, передає УНН.

Деталі

Причина виключення гравців з росії та білорусі не вказана. Журналіст навів у якості підтвердження скріншот зі сторіз в Instagram тенісистки Маріни Мєльнікової (російська тенісистка).

Цитата

“4 дні до Вімблдону без росіян/білорусов: я щойно отримав підтвердження, що Латвійський тенісний союз заборонив російських/білоруських гравців на їхньому турнірі ITF 60 км у Лієпаї, вилучено зі списку заявок без офіційного пояснення”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо

Українських боксерів можуть відсторонити від міжнародних змагань через рейдерське захоплення ФБУ.

4 days until #wimbledon without russian/belarussian: I just got confirmation that latvian tennis union banned russian/belarussian players for their ITF 60 k tournament in Liepaia, removed from entry list without official explainer. Few days ago a female player shared an ITF mail pic.twitter.com/I8celtKKGA

— Jannik Schneider (@schnejan) June 23, 2022

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