Тенісистів з росії та білорусі виключили з турніру ITF у Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Російських та білоруських тенісистів викреслили зі списку учасників турнірів ITF, що відбудеться у липні в Латвії. Про це повідомив у Twitter журналіст Яннік Шнайдер, передає УНН.
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Причина виключення гравців з росії та білорусі не вказана. Журналіст навів у якості підтвердження скріншот зі сторіз в Instagram тенісистки Маріни Мєльнікової (російська тенісистка).
Цитата
“4 дні до Вімблдону без росіян/білорусов: я щойно отримав підтвердження, що Латвійський тенісний союз заборонив російських/білоруських гравців на їхньому турнірі ITF 60 км у Лієпаї, вилучено зі списку заявок без офіційного пояснення”, — йдеться у дописі.
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4 days until #wimbledon without russian/belarussian: I just got confirmation that latvian tennis union banned russian/belarussian players for their ITF 60 k tournament in Liepaia, removed from entry list without official explainer. Few days ago a female player shared an ITF mail pic.twitter.com/I8celtKKGA— Jannik Schneider (@schnejan) June 23, 2022