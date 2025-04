Тенісистів з росії та білорусі виключили з турніру ITF у Латвії

Деталі

Причина виключення гравців з росії та білорусі не вказана. Журналіст навів у якості підтвердження скріншот зі сторіз в Instagram тенісистки Маріни Мєльнікової (російська тенісистка).

Цитата

“4 дні до Вімблдону без росіян/білорусов: я щойно отримав підтвердження, що Латвійський тенісний союз заборонив російських/білоруських гравців на їхньому турнірі ITF 60 км у Лієпаї, вилучено зі списку заявок без офіційного пояснення”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо

