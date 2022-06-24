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13:44 • 29498 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 46649 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 47174 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 24911 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 57632 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 59168 просмотра

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Теннисистов из России и Беларуси исключили из турнира ITF в Латвии

Теннисистов из России и Беларуси исключили из турнира ITF в Латвии

Киев • УНН

 • 136939 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Российских и белорусских теннисистов вычеркнули из списка участников турниров ITF, который состоится в июле в Латвии. Об этом сообщил в Twitter журналист Янник Шнайдер, передает УНН.

Подробности

Причина исключения игроков из россии и беларуси не указана. Журналист привел в качестве подтверждения скриншот из стороз в Instagram теннисистки Марины Мельниковой (русская теннисистка).

Цитата

“4 дни до Уимблдона без россиян/белорусов: я только что получил подтверждение, что Латвийский теннисный союз запретил российских/белорусских игроков на их турнире ITF 60 км в Лиепае, изъят из списка заявок без официального объяснения”, — говорится в сообщении.

Напомним

Украинских боксеров могут отстранить от международных соревнований из-за рейдерского захвата ФБУ.

4 days until #wimbledon without russian/belarussian: I just got confirmation that latvian tennis union banned russian/belarussian players for their ITF 60 k tournament in Liepaia, removed from entry list without official explainer. Few days ago a female player shared an ITF mail pic.twitter.com/I8celtKKGA

— Jannik Schneider (@schnejan) June 23, 2022

Украинские Национальные Новости

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