Теннисистов из России и Беларуси исключили из турнира ITF в Латвии

Причина исключения игроков из россии и беларуси не указана. Журналист привел в качестве подтверждения скриншот из стороз в Instagram теннисистки Марины Мельниковой (русская теннисистка).

“4 дни до Уимблдона без россиян/белорусов: я только что получил подтверждение, что Латвийский теннисный союз запретил российских/белорусских игроков на их турнире ITF 60 км в Лиепае, изъят из списка заявок без официального объяснения”, — говорится в сообщении.

