РФ стянула к границе с Украиной покрашенную под миротворческую военную технику - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов утверждает, что Российская Федерация доставила в приграничные с Украиной регионы окрашенную в цвета миротворческих сил военную технику. Об этом он сообщил в комментарии журналистам во время съезда партии "Народный фронт", передает корреспондент УНН.
"С точки зрения попыток России перекраситься из агрессора на миротворца - действительно серьезная опасность. Более того, хочу сказать, что в приграничных регионах России уже подвезены и техника, окрашенная в соответствующие цвета, и соответствующие каски и прочее. То есть, есть опасность", - подчеркнул А.Турчинов.
В связи с этим он подчеркнул, что принятие закона о реинтеграции Донбасса полностью перечеркнет возможность для российских наемников маскироваться под миротворцев.
"Она есть и будет агрессором, пока мы не освободим Донбасс и Крым", - подчеркнул А.Турчинов.
Кроме того, секретарь СНБО уточнил, что указанный законопроект предусматривает комплексный метод деоккупации - как использование украинских силовых подразделений, вооруженных сил, так и дипломатическим путем, которому отводятся очень важные функции и задачи.
Как сообщал УНН, Совет Федерации РФ отверг предложение о 20 тыс. миротворцев на Донбассе.