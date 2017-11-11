РФ стягнула до кордону з Україною пофарбовану під миротворчу військову техніку - Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов стверджує, що Російська Федерація доставила у прикордонні з Україною регіони пофарбовану у кольори миротворчих сил військову техніку. Про це він повідомив у коментарі журналістам під час з'їзду партії "Народний фронт", передає кореспондент УНН.
"З точки зору спроб Росії перефарбуватись з агресора на миротворця - дійсно є серйозна небезпека. Більше того, хочу сказати, що в прикордонних регіонах Росії уже підвезені і техніка, пофарбована у відповідні кольори, і відповідні каски тощо. Тобто, є небезпека”, - наголосив О.Турчинов.
У зв'язку з цим він підкреслив, що прийняття закону про реінтеграцію Донбасу повністю перекреслить можливість для російських найманців маскуватись під миротворців.
”Вона є і буде агресором, доки ми не звільнимо Донбас та Крим”, - наголосив О.Турчинов.
Крім того, секретар РНБО уточнив, що зазначений законопроект передбачає комплексний метод деокупації - як використання українських силових підрозділів, Збройних сил, так і дипломатичним шляхом, якому відводяться дуже важливі функція і завдання.
Як повідомляв УНН, Рада Федерації РФ відкинула пропозицію про 20 тис. миротворців на Донбасі.