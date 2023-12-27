рф созвала неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по войне в Украине - ГУР

рф инициировала проведение 27 декабря неформального заседания Совета безопасности ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по войне в Украине. Объявлено название мероприятия: "10 лет Евромайдану в Украине: шаг в пропасть". Об этом сообщает Главное управление разведки министерства обороны Украины, информирует УНН.

Детали

Как отмечают в ГУР, 27 декабря рф планирует провести неформальное заседание Совета безопасности ООН по так называемой "формуле Аррия".

"Формула Аррия" - это формат неформальных встреч, на котором представители стран могут обмениваться мнениями. К таким заседаниям привлекаются участники, которые не имеют отношения к дипломатической работе. Вместе с тем, как отметили в разведке, этот формат бывает полезным, когда дипломаты должны откровенно обсудить неоднозначные вопросы вне официальных процедур.

В рамках заседания россияне еще раз попытаются "донести" до слушателей традиционные нарративы о "неонацистской природе киевского режима и его вооруженных формирований". Также среди озвученных тем: "история нацизма в Украине и его современное состояние", "преступления националистических батальонов против мирного населения на востоке и юге Украины" - указали в ГУР.

Как отмечается, документ, представленный в адрес Генсека ООН, также повторяет традиционные формулировки российской пропаганды. Центральное сообщение "презентации": "инспирирование Евромайдана со стороны стран Запада и США". Соответственно, развязанная война оправдывается планами "защитить мирное население на востоке и юге Украины".

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На заседание пригласили министра внутренних дел времен януковича - виталия захарченко, одного из командиров "беркута" - дмитрия сабина, а также российских пропагандистов - максима григорьева и михаила хазина. Вести заседание будет постоянный представитель рф в оон василий небензя.

Как указали в ГУР, интерес к анонсированному мероприятию со стороны членов Совета безопасности ООН крайне низкий. Большинство из них будет представлено так называемыми "экспертами". То есть, советниками или вторыми секретарями. Они не настроены "полезно слушать" захарченко, зато намерены высказать позицию своих государств относительно "реального положения дел".

Похоже, что само мероприятие рассчитано в основном на "внутреннюю" российскую аудиторию, поскольку интерес со стороны международных медиа находится практически на нулевом уровне. Трансляция планируется разве что на некоторых web-страницах и в соцсетях - отметили в ГУР.

В разведке отметили, что, очевидно, заседание является частью программы "выборов Путина", которые запланированы на март 2024 года. По мнению российских пропагандистов, электорату будет полезно знать, что тезисы по оправданию войны в Украине будут звучать в стенах ООН. А "интимный" неформальный статус позволит избавиться от въедливых комментариев международных дипломатов относительно очередного бреда о "боевых комарах" и "американских биолабораториях"

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