рф снова атаковала промышленное предприятие в Полтавском районе

Ночью россия снова атаковала дронами промышленное предприятие в Полтавском районе на Полтавщине, пожар ликвидирован, сообщил в четверг глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич в соцсетях, пишет УНН.

Ночью враг с помощью БпЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Полтавском районе. Подразделения ГСЧС оперативно ликвидировали пожар, возникший в результате атаки. К счастью, обошлось без пострадавших - написал Дякивнич.

В ГСЧС также сообщили, что спасатели ликвидировали пожар на промышленном объекте, возникший в результате российской атаки на Полтавщине.

Напомним

В Полтавской области российские войска уже атаковали дронами промышленное предприятие в Полтавском районе в ночь на 24 июня, тогда также произошел пожар, который потушили.