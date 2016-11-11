РФ рассчитывает на массовые акции протеста, которые должны привести к досрочным парламентским выборам - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года путем использования массовых акций протеста, которые должны привести к досрочным парламентским выборам. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик, передает корреспондент УНН.
"Враг рассчитывает на эффективность использования вслепую активности ряда общественных организаций, которые в настоящее время проводят ряд массовых акций как в столице, так и в других регионах страны. Целью плана является внутренняя дестабилизация. Это организация досрочных парламентских выборов с целью приведения к власти и усиления пророссийских сил в новом парламенте, и исключительно с перспективой ревизии европейского курса и изменения внешнеполитического вектора нашего государства", - подчеркнул он.
Старт этих активных действий, отметил начальник Департамента СБУ, запланирован на 15 ноября всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков.
Также, по его словам, с 17 ноября основной акцент протестных акций будет смещаться на вопрос повышения тарифов. Протест должен перейти в блокирование правительственных структур, расширение претензий и требований к власти.