РФ розраховує на масові акції протесту, що мають призвести до дострокових парламентських виборів - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні з 15 листопада цього року шляхом використання масових акцій протесту, які повинні призвести до дострокових парламентських виборів. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, передає кореспондент УНН.
“Ворог розраховує на ефективність використання всліпу активності низки громадських організацій, які на даний час проводять ряд масових акцій як в столиці, так і в інших регіонах держави. Метою плану є внутрішня дестабілізація. Це організація дострокових парламентських виборів з метою приведення до влади і посилення проросійських сил в новому парламенті, і винятково з перспективою ревізії європейського курсу і зміни зовнішньополітичного вектору нашої держави”, — наголосив він.
Старт цих активних дій, зазначив начальник Департаменту СБУ, заплановане на 15 листопада всеукраїнською акцією протесту банківських вкладників.
Також, за його словами, з 17 листопада основний акцент протестних акцій зміщуватиметься на питання підвищення тарифів. Протест має перейти у блокування урядових структур, розширення претензій і вимог до влади.