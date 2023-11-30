рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка
Киев • УНН
россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.
россия перебрасывает вновь сформированную 104-ю десантно-штурмовую дивизию на временно оккупированную Херсонщину, однако, вероятнее всего, она будет плохо обучена, говорится в очередном отчете на основе разведданных министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Воздушно-десантные войска россии, вероятно, впервые начали переброску в Украину недавно сформированной 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Дивизия, вероятно, дислоцируется в Херсонской области
Детали
отмечается, что в августе 2023 года министр обороны россии сергей шойгу объявил о планах по формированию 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая в 1998 году была сокращена до бригадного состав.
В дивизию, вероятно, войдут 337-й полк, дополнительный маневренный полк и 52-я артиллерийская бригада. С добавлением 104-й количество дивизий у Воздушно-десантных войск рф увеличится до пяти.
"Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ", - отмечается в отчете.
Как указывается, почти наверняка она будет находиться под пристальным вниманием русского генерала, ответственного за Херсон, генерал-полковника михаила теплинского. Его рутинная роль - общий командир ВДВ, заявили в Минобороны Британии.
Дополнение
По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 328 760 человек личного состава и значительное количество техники, в том числе 5551 танк, во время вторжения в Украину.
рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка
россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.
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