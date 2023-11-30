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rf-razvorachivaet-na-okkupirovannoi-khersonshchine-novosformirovannuyu-desantno-shturmovuyu-diviziyu-britanskaya-razvedka

рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 09:43  •  15608 просмотра

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россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.

россия перебрасывает вновь сформированную 104-ю десантно-штурмовую дивизию на временно оккупированную Херсонщину, однако, вероятнее всего, она будет плохо обучена, говорится в очередном отчете на основе разведданных министерства обороны Великобритании, передает УНН

Воздушно-десантные войска россии, вероятно, впервые начали переброску в Украину недавно сформированной 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Дивизия, вероятно, дислоцируется в Херсонской области

- говорится в сообщении Минобороны Британии.

Детали

отмечается, что в августе 2023 года министр обороны россии сергей шойгу объявил о планах по формированию 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая в 1998 году была сокращена до бригадного состав.

В дивизию, вероятно, войдут 337-й полк, дополнительный маневренный полк и 52-я артиллерийская бригада. С добавлением 104-й количество дивизий у Воздушно-десантных войск рф увеличится до пяти.

"Дивизия, скорее всего, будет плохо обучена и вряд ли будет соответствовать прежним элитным стандартам ВДВ", - отмечается в отчете.

Как указывается, почти наверняка она будет находиться под пристальным вниманием русского генерала, ответственного за Херсон, генерал-полковника михаила теплинского. Его рутинная роль - общий командир ВДВ, заявили в Минобороны Британии.

Дополнение

По оценкам Вооруженных сил Украины, российские войска потеряли 328 760 человек личного состава и значительное количество техники, в том числе 5551 танк, во время вторжения в Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
рф розгортає на окупованій Херсонщині новосформовану десантно-штурмову дивізію - британська розвідка
the Russian Federation is deploying a newly formed Airborne Assault Division-British intelligence - in the occupied Kherson region
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рф разворачивает на оккупированной Херсонщине новосформированную десантно-штурмовую дивизию-британская разведка

россия перебрасывает в оккупированную Херсонскую область новую 104-ю десантно-штурмовую дивизию, которая, по данным британской разведки, вероятно, плохо обучена.

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