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рф проведет масштабные военные учения на востоке страны

рф проведет масштабные военные учения на востоке страны

Киев • УНН

 • 153836 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. россия проведет широкомасштабные военные учения на востоке страны, продолжая регулярные тренировки войск, несмотря на войну в Украине, заявило во вторник российское военное руководство, передает УНН.

Детали

В минобороны россии сообщили, что учения "Восток-2022" запланировано на 30 августа – 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа.

В учениях также будут задействованы подразделения Воздушно-десантных войск, дальние бомбардировщики и военно-транспортные самолеты.

В министерстве заявили, что в них примут участие войска из неуказанных иностранных государств.

Министерство отвергло обвинение в том, что оно мобилизует силы для усиления своих сил в Украине, отметив, что "в спецоперации задействована лишь часть российских вооруженных сил".

Не раскрывая подробностей, в министерстве заявили, что численность действующих в Украине войск "совершенно достаточна для выполнения задач", и подчеркнули, что военные не отменили ни одной из запланированных учений.

Добавим

Российские и китайские войска в прошлом году приняли участие в серии совместных военных маневров, что свидетельствует о все более тесных военных связях между Москвой и Пекином.

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