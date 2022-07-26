рф проведет масштабные военные учения на востоке страны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. россия проведет широкомасштабные военные учения на востоке страны, продолжая регулярные тренировки войск, несмотря на войну в Украине, заявило во вторник российское военное руководство, передает УНН.
Детали
В минобороны россии сообщили, что учения "Восток-2022" запланировано на 30 августа – 5 сентября на 13 полигонах Восточного военного округа.
В учениях также будут задействованы подразделения Воздушно-десантных войск, дальние бомбардировщики и военно-транспортные самолеты.
В министерстве заявили, что в них примут участие войска из неуказанных иностранных государств.
Министерство отвергло обвинение в том, что оно мобилизует силы для усиления своих сил в Украине, отметив, что "в спецоперации задействована лишь часть российских вооруженных сил".
Не раскрывая подробностей, в министерстве заявили, что численность действующих в Украине войск "совершенно достаточна для выполнения задач", и подчеркнули, что военные не отменили ни одной из запланированных учений.
Добавим
Российские и китайские войска в прошлом году приняли участие в серии совместных военных маневров, что свидетельствует о все более тесных военных связях между Москвой и Пекином.