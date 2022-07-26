рф проведе масштабні військові навчання на сході країни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. росія проведе широкомасштабні військові навчання на сході країни, продовжуючи регулярні тренування військ, незважаючи на війну в Україні, заявило у вівторок російське військове керівництво, передає УНН.
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У міноборони росії повідомили, що навчання "Схід-2022" заплановано на 30 серпня – 5 вересеня на 13 полігонах Східного військового округу.
У навчаннях також буде задіяно підрозділи Повітряно-десантних військ, дальні бомбардувальники та військово-транспортні літаки.
У міністерстві заявили, що у них візьмуть участь війська із невказаних іноземних держав.
Міністерство відкинуло звинувачення в тому, що воно мобілізує сили для посилення своїх сил в Україні, зазначивши, що "в спецоперації задіяно лише частину російських збройних сил".
Не розкриваючи подробиць, у міністерстві заявили, що чисельність військ, які діють в Україні, "цілком достатня для виконання завдань", і наголосили, що військові не скасували жодного із запланованих навчань.
Додамо
Російські та китайські війська минулого року взяли участь у серії спільних військових маневрів, що свідчить про все більш тісні військові зв'язки між Москвою та Пекіном.