рф потеряла носитель крылатых ракет - БПЛА "Орион", вероятно, сбила собственная ПВО

Россия потеряла еще один ударно-разведывательный беспилотник «Орион», который является известным носителем крылатых ракет «Бандероль». По предварительным данным, дрон был сбит российскими же силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, после уничтожения трех БПЛА «Орион» Силами беспилотных систем ВСУ на аэродроме в оккупированной Керчи в ночь на 23 июня Россия потеряла еще один такой аппарат.

Основанием для такого вывода стало видео, на котором зафиксирован горящий в поле беспилотник. Очевидец на записи утверждает, что его сбили. По данным Defense Express, дрон идентифицировали как «Орион» по характерному V-образному хвостовому оперению, форме мотогондолы двигателя и коку винта.

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Место падения было геолоцировано вблизи поселка Ивановка во временно оккупированном Крыму – примерно в 13 км от Керчи и в 11 км от аэродрома базирования этих беспилотников.

По подсчетам Defense Express, за последнюю неделю российские войска потеряли уже четыре БПЛА «Орион». Издание отмечает, что в настоящее время именно эти беспилотники являются единственными известными носителями крылатых ракет «Бандероль» с заявленной дальностью полета до 500 км.

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