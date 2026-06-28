Украина усилила возможности для ударов по Крымскому мосту - разведка Британии
Киев • УНН
Украинские войска нанесли удары по Крыму и Керченской переправе, выведя из строя три парома. Это обострило проблемы с поставками топлива в Крыму и увеличило возможности для атаки на мост.
Украина увеличила собственные возможности по нанесению ударов по Крымскому мосту. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на отчет британской разведки, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что ночью 20 июня украинские войска нанесли удары по временно оккупированному Россией Крыму и переправе через Керченский пролив. Среди целей были системы противовоздушной обороны, топливные склады и три парома для транспортных средств.
Вывод из строя трех паромов в то время, когда южный сухопутный коридор в Крым является предметом споров, почти наверняка обострило растущие проблемы со снабжением в Крыму. Сейчас наблюдается повсеместная нехватка топлива и задержки на пунктах пропуска
Указывается, что протоколы безопасности, принятые после первой украинской атаки на Крымский мост в октябре 2022 года, означают, что грузовики могут пользоваться только паромами, а не мостом. При этом Украина ранее атаковала два оставшихся железнодорожных парома, которые также обеспечивают военную логистику и почти наверняка находятся на ремонте.
"Широкий спектр украинских ударов также ухудшает российскую противовоздушную оборону даже в хорошо известных приоритетных местах, таких как Керченский пролив. Это увеличивает возможности Украины для атаки на Крымский мост, стратегическую и политически чувствительную цель", - резюмируют в британской разведке.
Напомним
В ночь на 25 июня Силы беспилотных систем ВСУ атаковали 38 целей в Крыму. Среди пораженных объектов - Таврическая ТЭС, нефтебаза в Джанкое и газовые компрессорные станции.
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