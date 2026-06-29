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С начала года Силы беспилотных систем поразили 194 элемента ПВО врага

Киев • УНН

 • 182 просмотра

С 1 по 29 июня Силы беспилотных систем поразили 31 элемент ПВО противника. С начала 2026 года уничтожено 194 единицы вражеской ПВО.

С начала года Силы беспилотных систем поразили 194 элемента ПВО врага

С начала месяца Силы беспилотных систем поразили 31 элемент ПВО врага на временно оккупированных территориях, а с начала года — 194 элемента. Также были поражены электроподстанции. О результатах работы военных сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН

"Птицы СБС наращивают присутствие на ВОТ в оперативной глубине противника

В течение 01-29 июня Птицы СБС охотились на 31 элемент ПВО противника (комплексы ЗРК и РЛС). Майского результата пока не достигнуто, — тогда отпето 36 элементов ПВО. Но двое суток впереди", — написал "Мадьяр".

Командующий также сообщил, что в течение января-июня 2026 года пилотами Группировки СБС уничтожено 194 единицы, а с момента создания Группировки (11 июня 2025 года) – 276 элементов вражеского ПВО:

  • 169 комплексов ЗРК, ЗГРК;
    • 76 комплексов РЛС (+426 единиц мобильных РЛС);
      • 31 комплексов РЭБ (+3838 единиц мобильного РЭБа). 

        Он уточнил, что мобильные РЛС и мобильные РЭБ не относятся к системе ПВО противника, обеспечивают объектовую защиту.

        Командующий СБС также продемонстрировал, какие цели были поражены в течение последних нескольких дней.  Среди них, в частности, ЗРГК "Панцирь-С1" и РЛС СТ-68 в Феодосии,  РЛС 48Я6-К1 "Подлёт" в Евпатории, электроподстанции в Выпасном, Александровке, Марьяновке и Джанкое – при поражении этих объектов, вероятно, применялись ударные БпЛА FP-2, ведь на видео виден характерный для изделий компании Fire Point прицел с сердцем.

        Также были поражены: 

        • Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым, группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ДПСУ;
          • Цистерны с ГСМ, нп Феодосия, АР Крым, 412 ОБр СБС «Nemesis»;
            • Склад с ГСМ, нп Мелитополь, Запорожская обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»;
              • Заправщик, нп Нововасильевка, Запорожская обл., 3 бат 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;
                • Заправщик, нп Юрьевка, Запорожская обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»;
                  • Заправщик, нп Мелитополь, Запорожская обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»;
                    • Локомотив, н. п. Унеча, Брянская обл., РФ, 413 оп СБС «Рейд»;
                      • Рейдовый буксир пр. 498, нп Скадовск, Херсонская обл., 20 ОБр СБС.

                        Напомним

                        Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и «Бегемот». По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

                        Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке. Ещё два моста через Северокрымский канал – в районе населённых пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня. 

                        Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены  КПП «Джанкой», железнодорожный мост и понтонная переправа. 

                        В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал.

                        Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, которые соединяют временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.

                        Елена Архипова

                        Война в Украине