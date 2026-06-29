С начала года Силы беспилотных систем поразили 194 элемента ПВО врага

С начала месяца Силы беспилотных систем поразили 31 элемент ПВО врага на временно оккупированных территориях, а с начала года — 194 элемента. Также были поражены электроподстанции. О результатах работы военных сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.

"Птицы СБС наращивают присутствие на ВОТ в оперативной глубине противника

В течение 01-29 июня Птицы СБС охотились на 31 элемент ПВО противника (комплексы ЗРК и РЛС). Майского результата пока не достигнуто, — тогда отпето 36 элементов ПВО. Но двое суток впереди", — написал "Мадьяр".

Командующий также сообщил, что в течение января-июня 2026 года пилотами Группировки СБС уничтожено 194 единицы, а с момента создания Группировки (11 июня 2025 года) – 276 элементов вражеского ПВО:

169 комплексов ЗРК, ЗГРК;

76 комплексов РЛС (+426 единиц мобильных РЛС);

31 комплексов РЭБ (+3838 единиц мобильного РЭБа).

Он уточнил, что мобильные РЛС и мобильные РЭБ не относятся к системе ПВО противника, обеспечивают объектовую защиту.

Командующий СБС также продемонстрировал, какие цели были поражены в течение последних нескольких дней. Среди них, в частности, ЗРГК "Панцирь-С1" и РЛС СТ-68 в Феодосии, РЛС 48Я6-К1 "Подлёт" в Евпатории, электроподстанции в Выпасном, Александровке, Марьяновке и Джанкое – при поражении этих объектов, вероятно, применялись ударные БпЛА FP-2, ведь на видео виден характерный для изделий компании Fire Point прицел с сердцем.

Также были поражены:

Электроподстанция ПС 330/110 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым, группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ДПСУ;

Цистерны с ГСМ, нп Феодосия, АР Крым, 412 ОБр СБС «Nemesis»;

Склад с ГСМ, нп Мелитополь, Запорожская обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»;

Заправщик, нп Нововасильевка, Запорожская обл., 3 бат 414 ОБр СБС «Птицы Мадяра»;

Заправщик, нп Юрьевка, Запорожская обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»;

Заправщик, нп Мелитополь, Запорожская обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»;

Локомотив, н. п. Унеча, Брянская обл., РФ, 413 оп СБС «Рейд»;

Рейдовый буксир пр. 498, нп Скадовск, Херсонская обл., 20 ОБр СБС.

Напомним

Военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам возле Чонгара и Армянска. Удары осуществили с помощью беспилотников FP-2 и «Бегемот». По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа к Арабатской стрелке. Ещё два моста через Северокрымский канал – в районе населённых пунктов Преображенка и Мирное возле Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП «Джанкой», железнодорожный мост и понтонная переправа.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, которые соединяют временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.