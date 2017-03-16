РФ планирует запретить перевод денег в Украину через платежные системы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Правительство России внесло поправки в законопроект о механизме регулирования трансграничных переводов денежных средств. Об этом говорится в сообщении правительства России от 16 марта, передает УНН.
Планируется запретить осуществление переводов через системы, которые не контролируются Российской Федерацией. Такой шаг является ответом на предыдущие действия Украины.
"Установление запрета привело к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг", - говорится в пояснительной записке к российскому законопроекту. Поэтому российский парламент решил запретить переводы между двумя странами и через иностранные системы Western Union и Moneygram. За нарушение этого правила Россия будет взимать штраф в размере платежа.
Напомним, осенью прошлого года Украина запретила на своей территории работу шести российских систем переводов "Золотая Корона", "Юнистрим", "Колибри", "Лидер", Anelik и Blizko.