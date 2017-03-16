РФ планує заборонити переказ грошей в Україну через платіжні системи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Уряд Росії вніс правки в законопроект про механізм регулювання транскордонних переказів грошових коштів. Про це йдеться в повідомленні уряду Росії від 16 березня, передає УНН.
Планується заборонити здійснення переказів через системи, які не контролюється Російською Федерацією. Такий крок є відповіддю на попередні дії України.
"Встановлення заборони призвело до обмеження конкуренції на російському ринку платіжних послуг", - йдеться в пояснювальній записці до російського законопроекту. Тому російський парламент вирішив заборонити перекази між двома країнами і через іноземні системи Western Union і Moneygram. За порушення цього правила Росія буде стягувати штраф у розмірі платежу.
Нагадаємо, восени минулого року Україна заборонила на своїй території роботу шести російських систем переказів: "Золота Корона", "Юністрим", "Колібрі", "Лідер", Anelik та Blizko.