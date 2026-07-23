рф пытается расширить зону активных боевых действий на севере Харьковщины - ГПСУ
Киев • УНН
Пограничники бригады "Гарт" фиксируют попытки прорыва вражеской пехоты на Южно-Слобожанском направлении. Оккупанты ищут новые участки после больших потерь в предыдущих штурмах.
российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области. Пограничники бригады "Гарт" фиксируют попытки прорыва вражеской пехоты на Южно-Слобожанском направлении. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.
Детали
Пограничники бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении фиксируют попытки вражеской пехоты прорваться в районе Артильного. После больших потерь в предыдущих штурмах оккупанты ищут новые участки, но пограничники уничтожают их личный состав и технику еще в начале выдвижения, как на украинской территории, так и во вражеском тылу
Напомним
С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Славянском направлениях.