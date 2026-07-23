рф пытается расширить зону активных боевых действий на севере Харьковщины - ГПСУ

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области. Пограничники бригады "Гарт" фиксируют попытки прорыва вражеской пехоты на Южно-Слобожанском направлении. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Пограничники бригады "Гарт" на Южно-Слобожанском направлении фиксируют попытки вражеской пехоты прорваться в районе Артильного. После больших потерь в предыдущих штурмах оккупанты ищут новые участки, но пограничники уничтожают их личный состав и технику еще в начале выдвижения, как на украинской территории, так и во вражеском тылу - говорится в сообщении.

Напомним

С начала суток агрессор 79 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Славянском направлениях.