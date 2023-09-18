рф перебрасывает на Купянское направление 25-ю армию с различными подразделениями

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Киев • УНН

 • 169617 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Российские оккупанты перебрасывают на Купянское направление 25-ю армию с различными подразделениями, в частности с пехотными, танковыми. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Они продолжают перегруппировку, ротацию. Сейчас они перебрасывают туда свою 25-ю армию с различными подразделениями: пехотными, танковыми, артиллерийскими. Они сейчас заканчивают там свое формирование – почти на 80% закончено формирование личного состава и на 60% формирование в технике», - рассказал Евлаш.

Он отметил, что эти подразделения получают и новейшие образцы техники: танки Т-72 и Т-90, а также различные РСЗО.

«Однако сейчас они отказались от своей тактики которую ранее широко применяли – это тактика малых штурмовых групп. Преимущественно они сейчас концентрируют свои усилия и внимание на артиллерийских обстрелах», - сказал Евлаш.

Дополнение

Ранее Евлаш сообщал, что российские оккупанты готовятся к штурму на Купянском направлении, они формируют «ударный кулак» из сотни тысяч военных.

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