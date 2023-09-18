рф перекидає на Куп’янський напрямок 25-ту армію з різними підрозділами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Російські окупанти перекидають на Куп’янський напрямок 25-ту армію з різними підрозділами, зокрема з піхотними, танковими. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.
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«Вони продовжують перегрупування, ротацію. Наразі вони перекидають туди свою 25-ту армію з різними підрозділами: піхотними, танковими, артилерійськими. Вони наразі закінчують там своє формування – майже на 80% закінчено формування особового складу і на 60% формування в техніці», - розповів Євлаш.
Він зауважив, що ці підрозділи отримують й новітні зразки техніки: танки Т-72 та Т-90, а також різні РСЗВ.
«Проте зараз вони відмовилися від своєї тактики яку раніше широко застосовували – це тактика малих штурмових груп. Переважно вони зараз концентрують свої зусилля та увагу на артилерійських обстрілах», - сказав Євлаш.
Доповнення
Раніше Євлаш повідомляв, що російські окупанти готуються до штурму на Куп’янському напрямку, вони формують «ударний кулак» із сотні тисяч військових.