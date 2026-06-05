рф объявила об обмене пленными с Украиной по формуле "185 на 185"
Киев • УНН
Минобороны рф сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле 185 на 185. Посредником в процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Минобороны рф объявило об обмене пленными по формуле "185 на 185", сообщили росСМИ, пишет УНН.
Детали
рф и Украина провели обмен пленными по формуле "185 на 185", сообщили в мо рф.
Посредником в обмене, заявили в мо рф, выступили ОАЭ. Украина пока не комментировала это сообщение.
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец28.05.26, 17:21 • 43932 просмотра