рф объявила об обмене пленными с Украиной по формуле "185 на 185"

Минобороны рф объявило об обмене пленными по формуле "185 на 185", сообщили росСМИ, пишет УНН.

Детали

рф и Украина провели обмен пленными по формуле "185 на 185", сообщили в мо рф.

Посредником в обмене, заявили в мо рф, выступили ОАЭ. Украина пока не комментировала это сообщение.

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