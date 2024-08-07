12 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов 12 населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки, 6 августа. российские войска ударяли управляемыми авиабомбами и били из артиллерии. Из-за обстрелов рф повреждены, в частности, инфраструктурные объекты, газопроводы и ЛЭП. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

За сутки полиция задокументировала 2868 ударов по линии фронта и жилому сектору.

Вражеским обстрелам подверглись города Горняк, Константиновка, Курахово, Мирноград, Торецк, Украинск, села Иванополье, Клебан-Бык, Марково, Новый Комар, Предтечино, Успеновка.

Поврежден 41 гражданский объект - 33 жилых дома, инфраструктурные объекты, газопроводы, ЛЭП, автомобиль.

На инфраструктурный объект в Мирнограде россияне сбросили авиабомбу "ФАБ-500" с модулем УМПК - ранили 8 человек.

По Торецку оккупанты били из артиллерии. В результате обстрелов травмировались двое гражданских лиц, поврежден многоквартирный дом.

В Украинской из-за обстрелов ранен человек. Еще один травмирован - в селе Марково, поврежден частный дом.

По селу Клебан-Бык россия ударила управляемой авиабомбой "КАБ-250" с модулем УМПК. Разрушениям подверглись 20 частных домов, электросеть, газопровод.

В результате артиллерийского обстрела в Иванополье повреждены 4 дома, автомобиль, ЛЭП и газопровод.

На Новый Комар враг направил "КАБ-250" - разрушено 5 домов.

Дополнение

За помощью правоохранители в Донецкой области еще 625 человек, из них 149 детей. С начала обязательной эвакуации - 187 291 человек, среди них 21 884 - дети, 7 248 - люди с инвалидностью.

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