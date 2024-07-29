российские оккупанты не могут патрулировать всю акваторию вокруг Керченского моста корабельными силами. Поэтому они вынуждены сужать этот проход максимально, чтобы облегчить работу авиации, которая выполняет патрулирование и противодронную борьбу фактически только с воздуха. Об этом заявил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На вопрос о ситуации вокруг Керченского моста Плетенчук ответил: "Ситуация исходит из того, что они не могут патрулировать всю акваторию вокруг этого моста корабельными силами. То есть непосредственно с кораблей и катеров и они вынуждены сужать этот проход максимально, чтобы облегчить работу авиации, которая фактически сейчас заменила корабельно-катерный состав черноморского флота в этом вопросе и выполняет патрулирование и противодронную борьбу фактически только с воздуха".

По его словам, у россиян одна цель - сузить, уменьшить площадь, где может быть проникновение

Дополнение

Издание "Крым. Реалии" со ссылкой на аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, сообщало, что российские власти продолжают увеличивать количество барж возле Керченского моста для его защиты, сейчас их более 30.

В конце июня сообщалось, что российские силы установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи и несколько месяцев возле опор Керченского моста монтируют, очевидно, пирсы.

По данным Центра журналистских расследований, россия начала строить надводную защиту Керченского моста 7 мая и продолжает это делать сегодня. Она обустраивает эшелонированную систему боновых заграждений для защиты от атак.

рф вивозить корисні копалини з України Керченським мостом - британська розвідка