россия продолжает добычу полезных ископаемых на временно оккупированной территории Запорожской области, вывозя их потом по железной дороге через Керченский мост. Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

В отчете британской разведки говорится, что источники в правительстве Украины уже давно говорят о краже россией украинских ресурсов с оккупированных ею территорий. Речь идет о железной руде, угле, титановых, урановых, марганцевых, золотых и литиевых месторождениях.

В Минобороны Британии отмечают, что в Украине есть месторождения железной руды, угля, титана, урана, марганца, золота и лития, которые "почти наверняка желанны для россии", но также являются потенциальными целями для ударов рф в стремлении разрушить экономику Украины.

В британской разведке считают, что одна из причин, почему россия стремится улучшить транспортные сети в оккупированной Украине, заключается в том, что она хочет добывать больше украинских полезных ископаемых. Как ранее заявлял российский оккупационный чиновник в Запорожской области, продолжающаяся модернизация и строительство автомобильных и железнодорожных путей сообщения с россией улучшит линии связи не только для военной логистики, но и для экспорта зерна и полезных ископаемых.

К югу от Днепрорудного в Запорожской области Украины россия продолжает добычу полезных ископаемых, вывозя железную руду по железной дороге. Поезда следуют через Крым, по Керченскому мосту в россию. Эта деятельность не лишена риска, поскольку поездам приходится двигаться через районы, где действуют украинские партизаны, которые уже взяли на себя ответственность за нападения - указали в британской разведке.

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