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рф не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека - МИД

рф не должна получить права вернуться в Совет ООН по правам человека - МИД

Киев • УНН

 • 164336 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. россия не должна получить права вернуться в состав Совета ООН по правам человека, пока она не понесет ответственность за все преступления совершенные против Украины. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.

Цитата

“рф продвигает свою кандидатуру в состав Совета ООН по правам человека. Напомню, что в прошлом году она была лишена прав члена в ответ на полномасштабное вторжение в Украину”, — написал Николенко в Facebook.

Он отметил, что таким шагом россия пытается доказать, что она может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности.

“Позиция Украины четкая: россия не должна получить права вернуться в один из ключевых органов ООН, пока она не понесет ответственность за все преступления. Место российских военных преступников на рядах трибунала, а не в Совете ООН по правам человека”, — отметил Николенко.

Дополнение

россия ведет агрессивную предвыборную кампанию, чтобы вернуться в Совет ООН по правам человека.

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