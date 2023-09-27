рф не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. росія не має отримати права повернутися до складу Ради ООН з прав людини, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини вчинені проти України. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.
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“рф просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що минулоріч її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України”, — написав Ніколенко у Facebook.
Він зазначив, що таким кроком росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності.
“Позиція України чітка: росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини”, — зазначив Ніколенко.
Доповнення
росія веде агресивну передвиборчу кампанію, щоб повернутися до Ради ООН з прав людини.