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рф не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини – МЗС

рф не має отримати права повернутися до Ради ООН з прав людини – МЗС

Київ • УНН

 • 164341 перегляди

КИЇВ. 27 вересня. УНН. росія не має отримати права повернутися до складу Ради ООН з прав людини, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини вчинені проти України. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає УНН.

Цитата

“рф просуває свою кандидатуру до складу Ради ООН з прав людини. Нагадаю, що минулоріч її було позбавлено прав члена у відповідь на повномасштабне вторгнення до України”, — написав Ніколенко у Facebook.

Він зазначив, що таким кроком росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності.

“Позиція України чітка: росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини. Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини”, — зазначив Ніколенко.

Доповнення

росія веде агресивну передвиборчу кампанію, щоб повернутися до Ради ООН з прав людини.

Українські Національні Новини

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