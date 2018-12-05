РФ наняла украинцев для нагнетания паники после введения военного положения – СБУ

"Сотрудники СБ Украины во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили участника сети Интернет-провокаторов, который по заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщения для распространения паники среди населения Украины после введения военного положения. Житель города Каменское в Днепропетровской области распространял в соцсетях информацию с публичными призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

В ходе санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили электронную переписку злоумышленника с гражданами РФ и жителями аннексированного Крыму. Они ставили перед ним задачи по распространению провокационных материалов. В частности, указания российских кураторов предусматривали публикацию статей по "правомерности" действий Военно-морских сил РФ в районе Керченского пролива и осуждение действий украинских моряков.

"После введения военного положения на территории нескольких областей Украины от россиян было получено задание по распространению ложных материалов. Кураторы из РФ рассылали фейковую информацию якобы от украинской власти с указаниями по "использованию для военных нужд" автомобилей с иностранной регистрацией, фейковые фотографии пустых продуктовых прилавков магазинов на территории Украины, больших очередей на автозаправочных станциях, повесток из военных комиссариатов в рамках общегосударственной мобилизации", – отметили в спецслужбе.

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По замыслу российских спецслужб, привлечение жителей Украины к распространению таких материалов "позволяет адаптировать их для граждан нашей страны и создать иллюзию "правдивости" сообщений".

В настоящее время проводится досудебное следствие в рамках уголовного производства, начатого по ст. 110 УК Украины. Также продолжаются следственные действия для установления лиц кураторов и участников сети Интернет-провокаторов.

Как сообщал УНН, в социальных сетях нашли 40 фейковых страниц с содержанием, направленным на распространение панических настроений среди жителей Черниговской области.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя – из Черного в Азовское море. Также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.