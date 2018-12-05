РФ найняла українців для нагнітання паніки після введення воєнного стану – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Жителя Кам’янського Дніпропетровської області викрили на поширенні паніки серед укрїнського населення після введення воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
"Співробітники СБ України під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили учасника мережі Інтернет-провокаторів, який за завданням РФ поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки серед населення України після введення воєнного стану. Мешканець міста Кам’янське на Дніпропетровщині поширював у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України", – йдеться в повідомленні.
У ході санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили електронне листування зловмисника з громадянами РФ та мешканцями анексованого Криму. Вони ставили перед ним завдання із поширення провокаційних матеріалів. Зокрема, вказівки російських кураторів передбачали публікацію статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил РФ в районі Керченської протоки та засудження дій українських моряків.
"Після введення воєнного стану на території декількох областей України від росіян було отримано завдання із поширення неправдивих матеріалів. Куратори з РФ розсилали фейкову інформацію нібито від української влади із вказівками щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових прилавків магазинів на території України, великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів у межах загальнодержавної мобілізації", – зазначили у спецслужбі.
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За задумом російських спецслужб, залучення мешканців України до розповсюдження таких матеріалів "дає змогу адаптувати їх для громадян нашої країни та створити ілюзію "правдивості" повідомлень".
Наразі проводиться досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 КК України. Також тривають слідчі дії для встановлення осіб кураторів та учасників мережі Інтернет-провокаторів.
Як повідомляв УНН, у соціальних мережах знайшли понад 40 фейкових сторінок зі змістом, направленим на поширення панічних настроїв серед жителів Чернігівській області.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.
У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.