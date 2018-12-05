РФ найняла українців для нагнітання паніки після введення воєнного стану – СБУ

$41.400.00
45.840.00
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 4850 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 15747 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 39202 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 76294 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62795 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76929 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92535 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87120 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174636 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100751 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.7м/с
54%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 21555 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 9236 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 10306 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11817 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 19399 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 15748 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174638 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 331381 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264767 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 39203 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16951 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22142 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27966 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48807 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

РФ найняла українців для нагнітання паніки після введення воєнного стану – СБУ

Київ • УНН

 • 11450 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Жителя Кам’янського Дніпропетровської області викрили на поширенні паніки серед укрїнського населення після введення воєнного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

РФ найняла українців для нагнітання паніки після введення воєнного стану – СБУ

"Співробітники СБ України під час виконання завдань із контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки викрили учасника мережі Інтернет-провокаторів, який за завданням РФ поширював у соцмережах фейкові повідомлення для поширення паніки серед населення України після введення воєнного стану. Мешканець міста Кам’янське на Дніпропетровщині поширював у соцмережах інформацію із публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України", – йдеться в повідомленні.

У ході санкціонованих слідчих дій правоохоронці виявили електронне листування зловмисника з громадянами РФ та мешканцями анексованого Криму. Вони ставили перед ним завдання із поширення провокаційних матеріалів. Зокрема, вказівки російських кураторів передбачали публікацію статей щодо "правомірності" дій Військово-морських сил РФ в районі Керченської протоки та засудження дій українських моряків.

"Після введення воєнного стану на території декількох областей України від росіян було отримано завдання із поширення неправдивих матеріалів. Куратори з РФ розсилали фейкову інформацію нібито від української влади із вказівками щодо "використання для військових потреб" автомобілів з іноземною реєстрацією, фейкові фотографії порожніх продуктових прилавків магазинів на території України, великих черг на автозаправних станціях, повісток з військових комісаріатів у межах загальнодержавної мобілізації", – зазначили у спецслужбі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Одесі викрили Інтернет-агітаторку "Д/ЛНР"

За задумом російських спецслужб, залучення мешканців України до розповсюдження таких матеріалів "дає змогу адаптувати їх для громадян нашої країни та створити ілюзію "правдивості" повідомлень".

Наразі проводиться досудове слідство у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 КК України. Також тривають слідчі дії для встановлення осіб кураторів та учасників мережі Інтернет-провокаторів.

Як повідомляв УНН, у соціальних мережах знайшли понад 40 фейкових сторінок зі змістом, направленим на поширення панічних настроїв серед жителів Чернігівській області.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море. Також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв’язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,572.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,573.87