РФ нанесла ракетный удар по Харькову, повреждено более 20 домов, есть пострадавшие
Киев • УНН
Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Основянскому и Немышлянскому районам Харькова. Повреждено более 20 частных домов, два человека пострадали с острой реакцией на стресс.
Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Основянскому и Немышлянскому районам Харькова. Предварительно, пострадали два человека. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, первое попадание зафиксировали в Основянском районе, затем ракета ударила по Немышлянскому району.
В результате атаки в Немышлянском районе повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей.
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Предварительно, два человека пострадали. У них диагностировали острую реакцию на стресс.
На местах ударов работают все профильные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.
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