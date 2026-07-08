РФ нанесла ракетный удар по Харькову, повреждено более 20 домов, есть пострадавшие

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по Основянскому и Немышлянскому районам Харькова. Предварительно, пострадали два человека. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, пишет УНН.

Детали

По словам мэра, первое попадание зафиксировали в Основянском районе, затем ракета ударила по Немышлянскому району.

В результате атаки в Немышлянском районе повреждено более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и пять автомобилей.

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Предварительно, два человека пострадали. У них диагностировали острую реакцию на стресс.

На местах ударов работают все профильные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

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