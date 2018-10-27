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РФ пытается влиять на выборы в Грузии - Геращенко

РФ пытается влиять на выборы в Грузии - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 10972 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Российская Федерация пытается влиять на президентские выборы в Грузии через своих лояльных кандидатов. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, которая будет работать наблюдателем ПАСЕ на выборах в Грузии 28 октября, передает УНН.

"К этим гонкам большое внимание, в том числе международных наблюдателей. И проходят они в напряженной атмосфере. В стране традиционно сильны протестные настроения и недовольство правящей партией, оппозиция - активная и зубастая. РФ традиционно пытается влиять на результаты выборов через лояльных кандидатов. Европейские институты и международные партнеры внимательно следят за реформами, изменениями и настроениями в Грузии. В том числе нюансами, касающимися внешней политики", - отметили Геращенко.

По ее словам, в электоральном списке - 25 кандидатов в президенты. Среди фаворитов называют бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвилы, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, кандидата от "Европейськои Грузии" Давида Бакрадзе.

Первый вице-спикер уточнила, что эксперты активно обвиняют некоторых кандидато в готовности подыгрывать Москве и определенных давних связях с Россией.

Геращенко также рассказала, что в воскресенье на выборах будет работать много международных наблюдателей, есть миссии ОБСЕ, ПА НАТО, Европарламента. "Я вместе с коллегами - Андреем Лопушанским, Георгием Логвинским, другими - работаю наблюдателем от ПАСЕ", - сообщила она.

Напомним, в Грузии 28 октября 2018 года состоятся президентские выборы.

Согласно новой Конституции Грузии, выборы президента в 2018 году пройдут в условиях прямого голосования избирателей, а следующие выборы в 2024 году пройдут по новой системе - президента будут избирать 300 выборщиков из парламента и органов местного самоуправления.

Украинские Национальные Новости

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