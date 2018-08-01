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Грузія обиратиме президента 28 жовтня

Грузія обиратиме президента 28 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Грузії 28 жовтня 2018 року відбудуться президентські вибори. Глава держави Георгій Маргвелашвілі в середу, 1 серпня, спеціальним указом призначив дату їх проведення, передає УНН з посиланням на Грузія Online.

"Прийнято рішення про проведення чергових президентських виборів 28 жовтня. Це рішення узгоджене з прем'єр-міністром Грузії", - сказав Маргвелашвілі під час брифінгу.

Відзначимо, що реєстрація кандидатів на президентські вибори ще не оголошена.

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Видання також повідомляє, що кілька кандидатів від опозиції вже включилися в передвиборну кампанію. Зокрема мова йде про кандидата від об'єднаної опозиції Григола Вашадзе, який очолював МЗС Грузії при президентові Михайлові Саакашвілі.

У той же час, правляча партія "Грузинська мрія" ще не визначилася з кадидатом.

Як повідомляв УНН, в Грузії змінили Конституцію в частині обрання президента.

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Відповідно до нової Конституції Грузії, вибори президента в 2018 році пройдуть в умовах прямого голосування виборців, а наступні вибори в 2024 року пройдуть за новою системою - президента обиратимуть 300 вибірників з парламенту і органів місцевого самоврядування.

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