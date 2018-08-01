Грузия будет избирать президента 28 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Грузии 28 октября 2018 года пройдут президентские выборы. Глава государства Георгий Маргвелашвили в среду, 1 августа, специальным указом назначил дату их проведения, передает УНН со ссылкой на Грузия Online.
"Принято решение о проведении очередных президентских выборов 28 октября. Это решение согласовано с премьер-министром Грузии", - сказал Маргвелашвили во время брифинга.
Отметим, что регистрация кандидатов на президентские выборы еще не объявлена.
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Издание также сообщает, что несколько кандидатов от оппозиции уже включились в предвыборную кампанию. В частности речь идет о кандидате от объединенной оппозиции Григоле Вашадзе, который возглавлял МИД Грузии при президенте Михаиле Саакашвили.
В тоже время, правящая партия "Грузинская мечта" еще не определилась с кадидатом.
Как сообщал УНН, в Грузии изменили Конституцию в части избрания президента.
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Согласно новой Конституции Грузии, выборы президента в 2018 году пройдут в условиях прямого голосования избирателей, а следующие выборы в 2024 году пройдут по новой системе - президента будут избирать 300 выборщиков из парламента и органов местного самоуправления.