РФ намагається впливати на вибори у Грузії – Геращенко

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російська Федерація намагається впливати на президентські вибори у Грузії через своїх лояльних кандидатів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка працюватиме спостерігачем ПАРЄ на виборах у Грузії 28 жовтня, передає УНН.