РФ намагається впливати на вибори у Грузії – Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Російська Федерація намагається впливати на президентські вибори у Грузії через своїх лояльних кандидатів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка працюватиме спостерігачем ПАРЄ на виборах у Грузії 28 жовтня, передає УНН.
“До цих перегонів велика увага, в тому числі міжнародних спостерігачів. Й проходять вони в напруженій атмосфері. В країні традиційно сильні протестні настрої і незадоволення правлячою партією, опозиція — активна і зубаста. РФ традиційно намагається впливати на результати виборів через лояльних кандидатів. Європейські інституції і міжнародні партнери уважно слідкують за реформами, змінами і настроями в Грузії. В тому числі нюансами , що стосуються зовнішньої політики”, — зазначили Геращенко.
За її словами, в електоральному списку — 25 кандидатів у президенти. Серед фаворитів називають колишнього міністра закордонних справ Саломе Зурабишвили , кандидата від опозиції Григола Вашадзе , кандидата від “Європейськоі Грузії” Давида Бакрадзе.
Перший віце-спікер уточнила, що експерти активно закидають деяким кандидатам готовність підігрувати Москві і певні давні зв’язки з Росією.
Геращенко також розповіла, що в неділю на виборах працюватиме багато міжнародних спостерігачів, є місії ОБСЄ, ПА НАТО, Європарламенту. “Я разом з колегами — Андрієм Лопушанським, Георгієм Логвінським , іншими — працюю спостерігачем від ПАРЄ”, — повідомила вона.
Нагадаємо, у Грузії 28 жовтня 2018 року відбудуться президентські вибори.
Відповідно до нової Конституції Грузії, вибори президента в 2018 році пройдуть в умовах прямого голосування виборців, а наступні вибори в 2024 року пройдуть за новою системою - президента обиратимуть 300 вибірників з парламенту і органів місцевого самоврядування.