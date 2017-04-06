РФ хочет изнутри развалить ПАСЕ - В.Арьев

"Мы находимся в контакте с нашими коллегами и обсуждаем ситуацию визита в Сирию председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, председателя юридического комитета ПАСЕ Алана Дестекса, докладчика мониторингового комитета по Украине Жорди Шукла. Будет очень серьезный разговор в бюро и политических группах. Сейчас ситуация в Ассамблее очень напряженная. Есть силы, которые используют руководителей Ассамблеи в провокационных визитах, чтобы развалить Ассамблею. Это сознательные действия РФ на подрыв доверия к ПАСЕ, делегитимизация как органа. РФ считает, что если она не участвует, так как не соответствует критериям Ассамблеи, значит она будет делать все через свои агентов, чтобы использовать руководство Ассамблеи для дискредитации этого органа", - подчеркнул В.Арьев.

Он отметил, что досадно видеть, как некоторые представители руководства Ассамблеи согласились участвовать в откровенно провокационном визите.

"У нас в делегации после этого визита начались разговоры о том, может ли дальше Жорди Шукла быть докладчиком от Украины, поскольку возникает конфликт интересов. Он принимал участие в визите, организованном РФ, которая является объектом докладов мониторингового комитета по Украине. Ситуация в Украине связана с агрессией со стороны РФ, это признано октябрьскими резолюциями Ассамблеи ПАСЕ. Поэтому сейчас надо исследовать, было ли прямое финансирование, и получить ответы, было ли финансирование перелета, проживания со стороны РФ для членов ПАСЕ, посещавших Сирию. И если это имело место, тогда конфликт интересов становится уже не мнимым, а реальным", - отметил нардеп.

Напомним, один из самых влиятельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы Аксель Фишер подписал совместное заявление делегаций президенту Ассамблеи Педро Аграмунту относительно его визита с российскими депутатами в Сирию.

Также напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ из-зи визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.