РФ хочет изнутри развалить ПАСЕ - В.Арьев

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 65474 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108173 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165961 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121764 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119739 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114186 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105343 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107307 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103764 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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РФ хочет изнутри развалить ПАСЕ - В.Арьев

РФ хочет изнутри развалить ПАСЕ - В.Арьев

Киев  •  УНН

 • 11029 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Российская Федерация использует руководителей ПАСЕ в провокационных визитах, чтобы развалить Ассамблею изнутри. Об этом сказал народный депутат от БПП, председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Мы находимся в контакте с нашими коллегами и обсуждаем ситуацию визита в Сирию председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, председателя юридического комитета ПАСЕ Алана Дестекса, докладчика мониторингового комитета по Украине Жорди Шукла. Будет очень серьезный разговор в бюро и политических группах. Сейчас ситуация в Ассамблее очень напряженная. Есть силы, которые используют руководителей Ассамблеи в провокационных визитах, чтобы развалить Ассамблею. Это сознательные действия РФ на подрыв доверия к ПАСЕ, делегитимизация как органа. РФ считает, что если она не участвует, так как не соответствует критериям Ассамблеи, значит она будет делать все через свои агентов, чтобы использовать руководство Ассамблеи для дискредитации этого органа", - подчеркнул В.Арьев.

Он отметил, что досадно видеть, как некоторые представители руководства Ассамблеи согласились участвовать в откровенно провокационном визите.

"У нас в делегации после этого визита начались разговоры о том, может ли дальше Жорди Шукла быть докладчиком от Украины, поскольку возникает конфликт интересов. Он принимал участие в визите, организованном РФ, которая является объектом докладов мониторингового комитета по Украине. Ситуация в Украине связана с агрессией со стороны РФ, это признано октябрьскими резолюциями Ассамблеи ПАСЕ. Поэтому сейчас надо исследовать, было ли прямое финансирование, и получить ответы, было ли финансирование перелета, проживания со стороны РФ для членов ПАСЕ, посещавших Сирию. И если это имело место, тогда конфликт интересов становится уже не мнимым, а реальным", - отметил нардеп.

Напомним, один из самых влиятельных депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы Аксель Фишер подписал совместное заявление делегаций президенту Ассамблеи Педро Аграмунту относительно его визита с российскими депутатами в Сирию.

Также напомним, российские СМИ сообщали, что депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию. С европейской стороны, по данным росСМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Делегация Украины в ПАСЕ обратилась с письмом в Бюро ПАСЕ из-зи визита президента Ассамблеи Педро Аграмунта в Сирию вместе с делегацией Госдумы РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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