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РФ хоче зсередини розвалити ПАРЄ - В.Ар’єв

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Російська Федерація використовує керівників ПАРЄ у провокаційних візитах, щоб розвалити Асамблею зсередини. Про це сказав народний депутат від БПП, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

“Ми перебуваємо в контакті з нашими колегами і обговорюємо ситуацію щодо візиту до Сирії голови ПАРЄ Педро Аграмунта, голови юридичного комітету ПАРЄ Алана Дестекса, доповідача моніторингового комітету по Україні Жорді Шукла. Буде дуже серйозна розмова в бюро та політичних групах. Зараз ситуація в Асамблеї дуже напружена. Є сили, які використовують керівників Асамблеї в провокаційних візитах, щоб розвалити Асамблею. Це свідомі дії РФ на підрив довіри до ПАРЄ, делегітимізація як органа. РФ вважає, якщо вона не бере участь, бо не відповідає критеріям Асамблеї, значить вона буде робити все через свої агентів, щоб використати керівництво Асамблеї для дискредитації цього органу”, — наголосив В.Ар’єв.

Він зауважив, що прикро бачити, як деякі представники з керівництва Асамблеї погодились брати участь у відверто провокаційному візиті.

“У нас в делегації після цього візиту почалися розмови про те, чи може далі Жорді Шукла бути доповідачем від України, оскільки виникає конфлікт інтересів. Він брав участь у візиті, організованому РФ, яка є об’єктом доповідей моніторингового комітету по Україні. Ситуація в Україні пов’язана з агресією з боку РФ, це визнано жовтневими резолюціями Асамблеї ПАРЄ. Тому зараз треба дослідити, чи було пряме фінансування, і отримати відповіді, чи було фінансування перельоту, проживання з боку РФ для членів ПАРЄ, що відвідували Сирію. І якщо це мало місце, тоді конфлікт інтересів стає вже не уявним, а реальним”, — зазначив нардеп.

Нагадаємо, один з найвпливовіших депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи Аксель Фішер підписав спільну заяву делегацій до президента Асамблеї Педро Аграмунта стосовно його візиту з російськими депутатами до Сирії.

Також нагадаємо, російські ЗМІ повідомляли, що депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом відвідали Сирію. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

Делегація України в ПАРЄ звернулася з листом у Бюро ПАРЄ щодо візиту президента Асамблеї Педро Аграмунта до Сирії разом із делегацією Держдуми РФ.

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