В россии набирает обороты программа воспитания молодежи в духе ненависти к Украине и всему "нерусскому", для чего все активнее привлекают "ветеранов сво". Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что российский диктатор владимир путин поручил правительству привлечь "учасиков сво" к работе с детьми. Для этого в каждом регионе рф должны работать отделения "Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи".

Ранее в рф "участники сво" уже привлекались для воспитательных часов в школах, но теперь эта работа должна осуществляться системно по всей стране. В том числе и на ВОТ Украины.

Такие действия правительства являются частью стратегической кампании кремля, нацеленной на воспитание на примере агрессии против Украины "идеологически правильного" нового поколения, готового к участию в захватнических войнах. Кроме того, привлечение "участников сво" к образованию является частью показательной программы кремля по созданию "новой элиты рф, - отметили в ЦПД.

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