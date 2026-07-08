рф атаковала Украину 7 ракетами, 139 из 169 дронов обезврежены, есть попадания баллистики

россия ночью нанесла удар по Украине 5 баллистическими ракетами, 2 ракетами Х-31П, а также 169 дронами, 139 из которых сбиты или подавлены, есть попадания 5 баллистических ракет, две Х-31П не достигли цели, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 08 июля (с 18:00 07 июля) противник атаковал двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из акватории Черного моря, пятью баллистическими ракетами Искандер-М/С-400 (районы пуска – ВОТ АР Крым; Брянская обл. - рф), 169 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово – рф, Донецк - ВОТ, Гвардейское, Чауда - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет Искандер-М/С-400 на 4 локациях и 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7, кроме того две противорадиолокационные ракеты Х-31П не достигли цели