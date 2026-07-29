рф атаковала Донеччину: погибла женщина, среди раненых - ребенок

Российские войска атаковали Райгородок в Донецкой области. Один человек погиб и шестеро получили ранения, среди которых несовершеннолетний, передает УНН со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Детали

Утром 29 июля 2026 года под прицел армии РФ попало село Райгородок. Средства поражения попали по территории частного сектора.

В результате атаки под завалами дома погибла 37-летняя женщина. Ее 6-летний сын, его отец и бабушка получили телесные повреждения. Также ранены еще три жительницы в возрасте 63, 69 и 74 лет.

У пострадавших диагностированы осколочные ранения, контузии, ожоги, ссадины, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы. Потерпевшие госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Повреждено 12 домовладений.

Под процессуальным руководством Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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