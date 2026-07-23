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РФ атаковала пищевое предприятие в Павлограде: трое погибших, десять раненых

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Враг нанёс удар по Павлограду, повредив предприятие пищевой промышленности. Трое человек погибли, по меньшей мере десять получили ранения.

РФ атаковала пищевое предприятие в Павлограде: трое погибших, десять раненых

РФ атаковала пищевое предприятие в Павлограде на Днепровщине, известно о трех погибших и 10 раненых, сообщил в четверг глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Враг нанес удар по Павлограду. Трое человек погибли, по меньшей мере десять - получили ранения в результате атаки россиян на Павлоград

- написал Ганжа.

По его словам, все раненые в больнице - медики оказывают необходимую помощь.

"Повреждено предприятие пищевой промышленности. Там возник пожар", - указал глава ОВА. 

Дополнение

За ночь, по его словам, враг более 20 раз атаковал четыре района области беспилотниками и артиллерией. В Солонянской общине Днепровского района возник пожар. На Никопольщине противник целил по Никополю, Марганецкой, Томаковской, Красногригорьевской общинам. Повреждены заправка, многоквартирный и частный дома и автомобили. На Синельниковщине россияне били по Петропавловской общине. Повреждено частное жилье. В Криворожском районе пострадала Зеленодольская община. Повреждены частный дом и автомобиль.

Юлия Шрамко

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